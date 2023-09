Costi dei biglietti e agevolazioni per abbonati: le decisioni del Brindisi Fc

BRINDISI – Gli abbonati potranno accedere gratuitamente allo stadio Fanuzzi anche in occasione delle partire “Forza Brindisi”. Questa una delle misure a ristoro dei sottoscrittori di tessera adottate dal Brindisi Fc, a seguito della disputa a porte chiuse delle gare casalinghe contro Monterosi e Benevento (rispettivamente a Cerignola e a Picerno) per indisponibilità dell'impianto di via Benedetto Brin.

I costi dei biglietti

La società ha inoltre comunicato i cosi dei biglietti per la stagione 2023-24. Eccoli: Curva, 10 euro +2 di prevendita; Gradinata, 19 euro +2 di prevendita; Tribuna laterale, 28 euro +2 di prevendita; Tribuna centrale, 38 euro +2 di prevendita.

Altre agevolazioni per gli abbonati

Sempre a proposito di abbonati, previsto un maggior numero di agevolazioni, fra cui: un caffè con mister Danucci (a sorteggio); walking around presso il Fanuzzi in occasione dei match casalinghi; hospitality in occasione degli allenamenti; scontistiche dedicate e appuntamenti ad hoc presso il Brindisi play store.