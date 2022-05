Giovani studenti in campo per la Croce rossa italiana: raccolta fondi per l'Ucraina

BRINDISI - Il 3 e il 4 giugno prossimi presso lo stadio Fanuzzi di via Benedetto Brin a Brindisi si svolgerà il primo "Torneo Cri". La manifestazione sportiva, organizzata con il patrocinio del Comune di Brindisi, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18 e vedrà la partecipazione di tutte le autorità civili, militari e religiose. A contendersi il trofeo finale saranno i ragazzi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado del comune di Brindisi.

Il biglietto potrà essere acquistato a partire da giovedì 19 maggio presso la tabaccheria Scagliarini e presso i volontari Croce Rossa, al simbolico costo di 2 euro. Il ricavato sarò devoluto agli auti per i profughi della guerra in Ucraina.

L’organizzazione ringrazia tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare: Parafarmacia Bonasalus Farmatec Srl, Il Porticciolo Restaurant, Bar la Capannina, Autoscuola La Caravella, Bar/gelateria Variety, Cartoleria di Fersini Manola, Mister Pizza, Ristorante Dieci Miglia, Casa vacanze Bova, Macelleria La Palma Arturo, Vistamare, Ristorante la Piazzetta. Inoltre l’organizzazione ringrazia tutti i commercianti che hanno contribuito attraverso donazioni.

Per informazioni: Vol. Pagone Michele 342 7475239 email: michelepagone03@gmail.com / brindisi.giovani@puglia.cri.it