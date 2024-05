Promozione Puglia 2024/2025: ecco quando parte il campionato

Il consiglio direttivo della LND Puglia ha stabiliito la data di inizio del campionato di Promozione 2024/2025: la prima giornata del torneo è fissata per domenica 8 settembre. Ai nastri di partenza ci saranno diciotto squadre.

Le squadre, come da regolamento, potranno utilizzare due soli under, nati nel 2004 e nel 2005; novità anche per quanto riguarda la Coppa Italia, che si svolgerà in turni settimanali e che partirà giovedì 12 settembre.