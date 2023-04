Promozione Puglia girone B: le squadre brindisine torneranno in campo il 16 aprile per l'ultima giornata

Questa settimana il campionato di Promozione pugliese osserverà un turno di riposo, per via delle festività pasquali. I due gironi scenderanno di nuovo in campo domenica 16 aprile, per l'ultima giornata: nel raggruppamento B il Mesagne, già qualificato ai playoff, dovrà provare a guadagnare il terzo posto al momento occupato dal Taurisano (distante solo un punto). Ceglie e Cadas Avio Brindisi invece disputeranno l'ultima gara con tranquillità avendo già conquistato la salvezza.

Questi i risultati delle squadre brindisine nella venticinquesima giornata:

Atletico Tricase-Cedas Avio Brindisi 5-2 [autorete di Rizzo al 10' (CAB), De Luca (AT) al 21', Lazzoi (CAB) al 37', Manisi (AT) al 41', Manisi (AT) su rigore al 56', Rosafio (AT) al 65', Manisi (AT) all'87']

Ceglie-Leverano 0-2 [Pasculli, Suwareh]

Mesagne-Virtus Locorotondo 3-0 [Orfano al 15', Giancola al 29', Procida al 46']

Di seguito la classifica attuale del girone B: