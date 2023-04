Promozione Puglia girone B: Mesagne, ai playoff sarà sfida al Taurisano

A prescindere dal risultato del match contro il Veglie, rinviato per l'impraticabilità del terreno di gioco dovuta al maltempo, il Mesagne disputerà i playoff partendo dalla quarta posizione in classifica: l'avversario sarà il Taurisano, che ha conquistato matematicamente il terzo posto battendo il Leverano per 3-1; la vincente sfiderà poi il Brilla Campi, che ha avuto accesso al secondo turno.