Promozione Puglia: prima gioia per la Cedas, ritrova i tre punti il Ceglie

Nella decima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, la Cedas Avio Brindisi ha trovato la prima vittoria della stagione: i blucelesti hanno avuto la meglio nel derby contro il Carovigno, che ha dovuto incassare la terza sconfitta consecutiva in trasferta. Ritorno al successo per il Ceglie, che ha superato il Veglie per 2-0 ritrovando i tre punti dopo i ko con Leverano e lo stesso Carovigno.

Ceglie-Veglie 2-0 [Di Coste, Cellamare]

Cedas Avio Brindisi-Carovigno 4-1 [Morleo (CAB) al 19', Morleo (CAB) Al 28', Bari (C) al 56', Lotito (CAB) al 61', Morelli (CAB) su rigore al 76']

