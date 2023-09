Promozione Puglia girone B, prima giornata: i risultati delle brindisine

Primo turno agrodolce per le squadre brindisine che in questa stagione affronteranno il campionato di Promozione pugliese. Partenza ok per il Ceglie, che in extremis ha espugnato il campo del Talsano, mentre il Carovigno ha raccolto un buon punto all'esordio al cospetto del Veglie. Nel posticipo pomeridiano la Cedas Avio Brindisi ha ceduto al Galatina, andato a segno nel primo tempo

Talsano-Ceglie 0-1 [Bojang all'82']

Veglie-Carovigno 0-0

Galatina-Cedas Avio Brindisi 1-0 [Melono al 28']