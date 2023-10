Promozione Puglia girone B, quinta giornata: sconfitte tutte le brindisine

Cadono tutte e tre le formazioni brindisine impegnate nel campionato di Promozione Pugliese. Seconda sconfitta interna, dopo il pareggio in trasferta di domenica scorsa con la Rinascita Refugees, per il Ceglie, steso per 1-0 dall'Atletico Tricase; torna a perdere anche il Carovigno, alla terza sconfitta stagionale, che è stato regolato dal Taurisano. Ancora una sconfitta infine per il fanalino di coda Cedas Avio Brindisi (che ha protestato per un gol annullato nel primo tempo): i biancazzurri sono stati battuti dal Copertino con un poker.

Ceglie-Atletico Tricase 0-1 [Palumbo]

Copertino-Cedas Avio Brindisi 4-1 [Perrone (C) al 38', Carrino (C) al 63', Fridenda (C) al 75', D'Amanzo (C) al 91', Morleo (CAB) su rigore al 93']

Taurisano-Carovigno 3-1 [Castrì (T), Negro (T), Solidoro (T), Turco (C)]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Leverano 10 (punti) Grottaglie 10 Polisportiva Galatone 10 Copertino 9 Taurisano 9 Virtus Locorotondo 9 Rinascita Refugees 8 Galatina 7 Atletico Tricase 7 Veglie 5 Ceglie 5 Talsano 3 Carovigno 2 Cedas Avio Brindisi 0

(classifica in aggiornamento)