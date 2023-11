Promozione Puglia: una domenica da dimenticare per le squadre brindisine

Giornata da dimentcare per le squadre brindisine impegnate nel decimo turno del campionato di Promozione pugliese. Dopo la vittoria sul Veglie di domenica scorsa il Ceglie si è fermato, incassando la quinta sconfitta stagionale sul campo del Grottaglie: inutile il gol di Salamina che ha accorciato le distanze.

Seconda sconfitta consecutiva, ancora con quattro gol subiti, per il Carovigno, regolato dalla Polisportiva Galatone, mentre la Cedas Avio Brindisi è stata battuta in trasferta dal Talsano: nona sconfitta complessiva per i blucelesti, ancorati all'ultimo posto in classifica.

Grottaglie-Ceglie 2-1 [Sanyang (G) al 12', Sanyang (G) al 64', Salamina (C) al 70']

Talsano-Cedas Avio Brindisi 2-0 [Conte su rigore al 75', Conte al 90']

Polisportiva Galatone-Carovigno 4-1 [Mangia (PG), De Leo D. (PG), Mangia (PG), Gennari (PG), Turno (C)]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B