Promozione Puglia girone B: al Ceglie il derby con la Cedas Avio Brindisi, rinviata Carovigno-Rinascita Refugees

Dopo la sconfitta contro l'Atletico Tricase di domenica scorsa il Ceglie è tornato alla vittoria in casa, nel derby contro la Cedas Avio Brindisi: gialloblù al secondo successo stagionale. Un'altra sconfitta invece per i blucelesti, rimasti ancorati all'ultimo posto senza aver messo punti a referto.

Nella giornata di oggi (martedì 17 ottobre) il Carovigno doveva affrontare nel posticipo della sesta giornata del campionato di Promozione pugliese la Rinascita Refugees: tuttavia la gara in programma presso il campo comunale Via XXIV maggio di Montalbano è stata rinviata per impraticabilità del campo.

Ceglie-Cedas Avio Brindisi [Carrozzo (CAB), Attanasi (C), De Pasquale (C)

Carovigno-Rinascita Refugees [rinviata a data da destinarsi]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B