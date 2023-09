Promozione Puglia girone B, terza giornata: i risultati delle brindisine

Domenica amara per le squadre brindisine impegnate nel campionato di Promozione Pugliese. Dopo due risultati utili di fila si è fermata la corsa del Ceglie, battuto di misura dalla Virtus Locorotondo. Secondo ko di fila per il Carovigno, fermato dal Latina, mentre la Cedas Avio Brindisi resta ultima in classifica (assieme al Talsano), dopo il poker subito dal Taurisano

Ceglie-Virtus Locorotondo 0-1 [Lacirignola]

Galatina-Carovigno 2-0 [De Blasi, Bolte]

Taurisano-Cedas Avio Brindisi 4-0 [Negro su rigore al 15', Castrì al 46', Mosca al 69', De Giorgi all'87']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Polisportiva Galatone 7 (punti) Leverano 6 Taurisano 6 Grottaglie 6 Galatina 6 Virtus Locorotondo 6 Copertino 5 Rinascita Refugees 4 Veglie 4 Ceglie 4 Atletico Tricase 3 Carovigno 1 Talsano 0 Cedas Avio Brindisi 0

(classifica in aggiornamento)