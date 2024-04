Promozione Puglia girone B, venticinquesima giornata in campo domenica: il programma

Domenica 7 aprile tornerà in scena il campionato di Promozione pugliese, con lo svolgimento della venticinquesima giornata dei gironi A e B (la penultima della stagione regolare).

Le squadre brindisine sono impegnate in piena lotta salvezza. Resta complicata la situazione del Ceglie, ultimo in classifica e che per sperare di giocare i playout deve vincere le prossime due gare con contemporaneo passo falso delle concorrenti (il divario in classifica da quintultima o penultima però non dovra essere pari o superiore a sette punti).

Anche per la Cedas Avio Brindisi il percorso è tortuoso: i blucelesti saranno impegnati contro il Leverano con l'obbligo di fare punti per accorciare le distanze dal quintultimo posto occupato dalla Polisportiva Galatone, lontano otto punti; in questa circostanza il playout non si giocherebbe e la Cedas retrocederebbe direttamente.

Il Carovigno invece dovrà affrontare tra le mura amiche l'Atletico Tricase, ed un eventuale risultato positivo staccherebbe ulteriormente il Veglie, avversario ipotetico dello spareggio; senza dimenticare del possibile sorpasso sulla Polisportiva Galatone in caso di vittoria o pareggio e contemporaneo ko della squadra salentina.

Promozione Puglia girone B, il programma completo della venticinquesima giornata