Promozione Puglia girone B, venticinquesima giornata: Mesagne, continua la rincorsa al terzo posto

Due giornate dal termine del campionato e un terzo posto ancora alla portata. Il Mesagne, reduce dalla sconfitta nella finale di ritorno di Coppa Italia Promozione contro la Nuova Spinazzola, il Mesagne si appresta ad affrontare un importante appuntamento nella venticinquesima giornata in programma il 2 aprile: i gialloblù ospiteranno la Virtus Locorotondo, formazione in piena zona playout che vorrebbe evitare lo spareggio per non retrocedere con l'Atletico Martina (dipenderà dal divario in classifica). Il Mesagne deve vincere e sperare in passo falso del Taurisano, che dovrà affrontare il Talsano; le due formazioni sono staccate solo di un punto (48 contro 47). Il terzo posto è fondamentale in vista dei playoff, per avere a favore il fattore campo.

Sono invece matematicamente salve Ceglie e Cedas Avio Brindisi, che se la vedranno rispettivamente con Leverano e Atletico Tricase. Calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.

Promozione Puglia, il programma della venticinquesima giornata del girone B