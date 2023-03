Promozione Puglia girone B, ventiduesima giornata: le gare in programma delle squadre brindisine

Impegni delicati per le squadre brindisine nella ventiduesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, che si disputerà domenica 12 marzo. Il Mesagne, che nel corso di questo mese giocherà la finale di Coppa Italia contro la Nuova Spinazzola, sarà di scena sul campo della capolista Atletico Racale: i gialloblù sono reduci dalla vittoria per 2-0 sull'Atletico Tricase e vogliono cercare di blindare il terzo posto in classifica. Il Ceglie invece punta a tornare al successo dopo due gare d'astinenza nella trasferta sul campo del Veglie, infine la Cedas Avio Brindisi punta a dare continuità al successo sulla Goleador Melendugno nel difficile match che vedrà come avversario il Copertino.

Promozione Puglia, il programma della ventiduesima giornata del girone B