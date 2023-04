Promozione Puglia girone B, ventiseiesima giornata: Mesagne, il terzo posto è ancora raggiungibile

Ultima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, decisiva per le ambizioni da terzo posto per il Mesagne. I gialloblù sono già sicuri dell'accesso playoff ma possono conquistare ancora il fattore campo: servirà vincere contro il Veglie e sperare che il Taurisano non faccia altrettanto contro il Leverano; le due squadre sono separate soltanto da un punto (51 contro 50). A margine, Ceglie e Cedas Avio Brindisi affronterannno rispettivamente Atletico Martina e Goleador Melendugno.

Promozione Puglia, il programma della ventiseiesima giornata del girone B