Promozione Puglia girone B, ventitreesima giornata: le gare in programma delle squadre brindisine

Il venitreesimo turno del campionato di Promozione pugliese, girone B, in programma domenica 19 marzo, offrirà al Mesagne l'opportunità per blindare il proprio piazzamento playoff, con uno sguardo verso il terzo posto. I gialloblù, reduci dalla sconfitta contro la Nuova Spinazzola nell'andata della finale di Coppa Italia Promozione e attualmente quarti in graduatoria, ospiterà il Talsano: l'obbiettivo è quello di tornare a muovere la classifica a seguito del ko contro l'Atletico Racale capolista. Previsto anche il derby tra Ceglie e Cedas Avio Brindii, con entrambe le formazioni che si trovano lontane a nove lunghezze dalla zona playout a quattro giornate dalla fine, a quota 26 punti.

Promozione Puglia, il programma della ventitreesima giornata del girone B