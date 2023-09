Promozione Puglia, i calendari dei due gironi: il cammino delle tre brindisine

La LND Puglia ha reso noti i calendari relativi ai gironi A e B del prossimo campionato di Promozione, al via domenica 10 settembre. Il raggruppamento B contiene tre squadre della provincia brindisina, ossia Cedas Avio Brindisi, Ceglie e Carovigno.

Nella prima giornata tutte e tre le formazioni affronteranno un match in trasferta: la Cedas Avio Brindisi giocherà in casa del Galatina, mentre il Ceglie sarà ospite del Talsano. Il Carovigno, infine, farà visite al Veglie. Di seguito tutti i derby che si disputeranno nell'arco dell'annata.

Sesta giornata : Cedas Avio Brindisi-Ceglie

: Cedas Avio Brindisi-Ceglie Ottava giornata : Carovigno-Ceglie

: Carovigno-Ceglie Nona giornata: Cedas Avio Brindisi-Carovigno

Clicca qui per consultare i calendari completi dei due gironi del campionato di Promozione: Calendari Promozione 2023-24

Promozione Puglia 2023/2024: le date

Il campionato di Promozione come già accennato partirà il 10 settembre, con l'ultima giornata di andata che si giocherà il 3 dicembre. La chiusura della regular season è fissata per il 14 aprile. Saranno sei le soste in programma nel corso della stagione: 24 e 31 dicembre, 21 gennaio, 4 febbraio, 24 e 31 marzo 2024.