Promozione Puglia: le squadre brindisine vanno ko nel settimo turno

Tre sconfitte su tre per le squadre brindisine impegnate nel settimo turno del campionato di Promozione pugliese. Nell'anticipo del sabato il Carovigno ha subito un poker in rimonta per mano della Virtus Locorotondo, incassando così il secondo ko di fila, mentre il Ceglie, dopo il successo nel derby con la Cedas Avio Brindisi, ha ceduto alla capolista Leverano per 3-0.

Settimo ko su sette per la Cedas Avio Brindisi, in casa della Rinascita Refugees: blucelesti ancora senza punti in classifica,

Virtus Locorotondo-Carovigno 4-2 [Greco (C) al 9', Diwouta (VL) al 12', Diwouta (VL) al 18', Musli (VL) al 23', Bari (C) su rigore al 41', Musli (C) all'88']

Ceglie-Leverano 0-3 [Miccoli al 40', Suwareh al 51', Lauretti al 95']

Rinascita Refugees-Cedas Avio Brindisi 2-1 [Almajiri (R) al 6', Carrozzo (CAB) al 35', Marong (R) al 52']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B