Prova di carattere della Virtus Francavilla: da 2-0 a 2-2 sul campo della Turris

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Turris Calcio

Prova di carattere della Virtus Francavilla nella prima gara ufficiale della stagione: il club della Città degli Imperiali è uscito dallo stadio Liguori con un 2-2 maturato nella sfida contro la Turris. Dopo la prima frazione terminata a reti bianche i padroni di casa sono andati a segno per ben due volte a inizio ripresa, prima Giannone al 56' e poi Manzi al 59' hanno battuto Avella: la reazione della Virtus è arrivata in occasione del rigore trasformato da Maiorino al 61' (fallo su Pierno), che ha aperto la via al pareggio firmato da Murilo, autore di un autentico gol su punizione.

Turris-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 12’st Giannone, 13’st Manzi (TU) 15’st rig. Maiorino, 22’st Murilo (VF)

Turris: Perina, Manzi, Di Nunzio, Boccia, Ercolano (44’st Haoudi), Ardizzone (32’pt Finardi), Acquadro, Contessa, Giannone (33’st Stampete), Santaniello (44’st Maniero), Leonetti (33’st Taugourdeau). A disp: Donini, Antolini, Vitiello, Frascatore, Di Franco, Nocerino, Longo, Invernizzi, Aquino, Rizzo. All. Padalino

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Tchetchoua (38’st Risolo), Giorno, Mendes (38’st Cardoselli), Cisco (30’st Solcia), Maiorino (17’st Ekuban), Perez. A disp: Milli, Negro, Ejesi, Carella, Macca, Minelli. All. Calabro

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo (Emanuele De Angelis di Roma 2-Simone Piazzini di Prato-Mattia Ubaldi di Roma 1)

Note: Ammoniti: Haoudi (TU) Idda, Giorno (VF)

Recupero: 2’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla