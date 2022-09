Calcio, brindisini in trasferta a Martina Franca: a disposizione due pullman Stp

BRINDISI – La Stp Brindisi mette a disposizione due autobus per i tifosi del Brindisi in vista della trasferta in casa del Martina Franca in programma domenica prossima (2 ottobre), alle ore 15.30, allo stadio Cursi di Martina Franca, per la quinta giornata del campionato di Serie D. La società di trasporti ha accolto positivamente la richiesta dell’amministrazione comunale di Brindisi. La partenza è prevista per le ore 15.30 da piazzale Spalato. Rientro a Brindisi al termine della gara.