Puteolana-Brindisi, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa Puteolana

Puteolana-Brindisi, match valido per la trentesima giornata di Campionato di Serie D Girone H, in programma per Giovedì 6 Aprile alle ore 15.00 presso lo stadio “Conte”, sarà diretto dal Signor Francesco Gai della sezione di Carbonia.

Assistenti di gara il Signor Gianni De Gregorio della sezione di Isernia e il Signor Federico Giovanardi della sezione di Terni.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi