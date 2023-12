Figurine Panini: torna il raduno “Città di Brindisi”, con tanti ospiti e novità

BRINDISI - Si cominciano a scaldare i motori in vista dell’appuntamento più atteso da parte di tutti i collezionisti di figurine panini del Brindisino (e oltre). Il 28 gennaio 2024 si svolgerà il terzo raduno “Città di Brindisi” dedicato alla memoria di Giorgio Giunta. L’evento è organizzato dal collezionista Enzo Giunta, nome affermato a livello nazionale nel panorama dei fan del “ce l’ho, manca”, che dà appuntamento presso i locali in via San Martino della Battaglia 25, al rione Santa Chiara.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, richiamerà appassionati dell’album dei calciatori da tutta la Puglia e anche da altre regioni. Dopo il successo delle prime due edizioni, del resto, il numero di partecipanti non potrà che aumentare. Non mancheranno, come di consueto, le vecchie glorie del calcio pugliese. Sono infarti previste le presenze di Antonio Benarrivo, Pedro Pasculli, Marcello Prima, Pasquale Salerno, Fernando Argentieri, Tonino La Palma e altri campioni del calcio locale che potrebbero aggiungersi. Ci saranno anche collezionisti espositori provenienti da Roma e Bologna.

Enzo Giunta è il fulcro di una schiera di collezionisti che si accresce di anno in anno. La sua passione è apprezzata dai vertici della Panini, che lo scorso 9 settembre lo hanno accolto nella sede della società, a Modena. Quest’anno, fra l’altro, i collezionisti brindisini potranno finalmente incollare la figurina dello scudetto del Brindisi calcio, tornato fra i professionisti dopo tanti anni di assenza.

In occasione del raduno saranno consegnati il trofeo “Giorgio Giunta” e vari altri riconoscimenti.