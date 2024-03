Le ragazze della Nitor sognano la C: gara decisiva contro il Foggia

La Nitor chiama a raccolta i brindisini per il match contro il Foggia che può valere la C: "Stiamo facendo la storia". Ecco di seguito il comunicato ufficiale della società biancogranata.

Dopo un anno di sacrifici, sudore e dedizione siamo qui. Siamo ad un passo da un traguardo unico, che scriverebbe un pezzo di storia del calcio brindisino. Domani (domenica 3 marzo 2024, ndr) Brindisi potrebbe avere una squadra di calcio femminile in Serie C. Ora abbiamo bisogno di te. Domani le "nitorine" di mister Cosimo Penta affronteranno il Foggia. Con la vittoria contro le rossonere saremmo matematicamente in Serie C.

Un traguardo unico nel suo genere, impreziosito dall'avere una delle rose più giovani del girone, con un'età media inferiore ai diciannove anni. Adesso però tocca a te essere parte della storia! Domani vieni al Pre Campo dello stadio Franco Fanuzzi a sostenerci dalle 14:30. Prendi parte alla storia, sii parte della storia. Semplicemente: sostieniCi.