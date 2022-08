Restyling prato Fanuzzi e precampo: il Brindisi si allenerà fuori città

BRINDISI – I giocatori del Brindisi Fc si alleneranno fuori dalla città di Brindisi “per consentire un'adeguata programmazione dei lavori di manutenzione del manto erboso dello Stadio "Fanuzzi" e la progettazione del restyling del Campo B (il cosiddetto precampo, ndr)”. Lo comunicano attraverso una nota congiunta il sodalizio biancazzurro e l’amministrazione comunale di Brindisi.

“In particolare, da qualche settimana – i legge nel comunicato - il terreno del Fanuzzi, che ha risentito della straordinaria siccità dei mesi scorsi, è oggetto di interventi di sabbiatura, concimazione, carotaggio ed adeguamento della quantità e qualità delle irrigazioni. Ciò si rende necessario per dare seguito alla proficua collaborazione tra le parti che ha come obiettivo la messa a punto di un terreno di gioco pienamente fruibile, così come il suo campo B”.