Riparte la Serie C nel weekend: Virtus e Brindisi impegnate in un doppio derby appulo-lucano

Serie C Girone C

Nel primo weekend del 2024 è prevista la ripartenza della Serie C, con l'inaugurazione del girone C che verrà spalmato sulle giornate del 6 e del 7 gennaio. In attesa che il mercato porti dei rinforzi, Virtus Francavilla e Brindisi sono attese da due gare fondamentali in ottica salvezza: gli impegni del nuovo anno vedranno le formazioni affrontare due derby appulo-lucani.

Per la formazione guidata da Roberto Occhiuzzi c'è la sfida al Picerno di sabato 6 gennaio, allo stadio Curcio (ore 14:00): reduce da due sconfitte consecutive, la Virtus cercherà il rilancio in Basilicata per un successo che manca da quattro partite.

Domenica 7 gennaio sarà la volta del Brindisi, che se la vedrà col Potenza (vittorioso sulla Virtus Francavilla per 1-0 nell'ultimo turno del 2023) allo stadio Fanuzzi. Nella gara in programma alle 18:30 i biancazzurri proveranno a riscattare il ko contro la Turris per 3-1 e ricominciare la scalata in classifica.

Serie C girone C 2023/2024, il programma della ventesima giornata

Sabato 6 gennaio:

Picerno-Virtus Francavilla

Monopoli-Casertana

Benevento-Turris

Foggia-Taranto

Latina-Avellino

Domenica 7 gennaio: