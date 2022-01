Slitta la ripresa della Serie D: ecco quando Brindisi e Fasano torneranno in campo

Fasano e Brindisi torneranno in campo il 23 gennaio. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti deciso di far slittare la ripresa del campionato di Serie D, a causa della situazione legata al Covid-19. Il torneo riprenderà il via dalla diciannovesima giornata, prevista inizialmente il 9 gennaio. Lo slittamento della Serie D arriva dopo quello annunciato nei giorni scorsi dei campionati di Eccellenza e Promozione e, in generale, quelli a carattere regionale e provinciale.