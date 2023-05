Brindisi Fc, stagione da incorniciare anche per il settore giovanile

BRINDISI - Mario Bassi, responsabile del settore giovanile del Brindisi Fc, traccia un bilancio positivo della stagione. “Dopo anni di sacrifici e passione per questa maglia - afferma - siamo riusciti a creare dei gruppi importanti ed omogenei in tutte le categorie soprattutto in prospettiva futura anche se abbiamo riscontrato tante difficoltà sul nostro percorso di crescita soprattutto nel trovare spazio e tempi nell’unico impianto funzionale messo a disposizione dal comune”.

“Con la speranza che con il passaggio nei professionisti – prosegue Bassi - ci sia più attenzione per i ragazzi che ogni giorno lavorano facendo sacrifici con le loro famiglie per il settore giovanile del Brindisi Football Club”. “Un ringraziamento – conclude Bassi - va a tutto lo staff tecnico che ha lavorato con tanta passione e abnegazione per questi colori senza far mancare nulla ai nostri ragazzi e allo staff dirigenziale”.

La composizione dello staff dirigenziale: Jacopo Sticchi, segretario generale; Armando Foscarini, dirigente scouting; Domenico Gaudioso, dirigente accompagnatore Juniores; Teodoro Libardo, dirigente accompagnatore Allievi/Giovanissimi; Mino Martinelli, preparatore atletico; dottor Gianni Spagnuolo, staff medico; Antonio Galasso, preparatore portieri; Salvatore Nistri, magazziniere.

I risultati delle formazioni

Juniores Nazionale (girone I)

Classificatasi 5^ con 38 punti.

Rosa formata da 2005 e soltanto due 2004.

Tecnico Vergallo Luigi, coadiuvato da Ventola Antonio

Under 17

Gruppo formato da ragazzi 2006/07 che nella prima parte della stagione dopo un girone dominato alla grande dalla prima all’ultima giornata del campionato provinciale, acquisiscono il diritto di partecipare alla fase regionale. Nella seconda fase della stagione in ambito provinciale, gli under 17 superano per l’ennesima volta il girone disputando la successiva finale vinta 3 a 0 contro la Taf Ceglie.

Tecnico Semeraro Cosimo, coadiuvato da Valerio Serio

Under 15

Due gruppi di ragazzi nati nel 2008/09/10. Nella prima parte della stagione sono arrivati secondi nel girone provinciale vincendo a dicembre per 3 a 0 lo spareggio contro l’Annunziata Mesagne valido per accedere alla fase regionale. Nella seconda fase della stagione in ambito provinciale, gli under 15 superano il girone di qualificazione vincendo semifinale e finale contro Us San vito e Olimpia Francavilla.

Dopo tanto tempo costituito anche un gruppo di esordienti 2010, che hanno partecipato al loro campionato di competenza durante la fase invernale, anche qui ben figurando contro i loro pari età sotto la guida di mister Antonio Ventola coadiuvato da Valerio Serio.

Tecnico Marangio Fabio, coadiuvato da Maurizio de Pascalis