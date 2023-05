Lo stemma del Brindisi tornerà sull'album Panini: la gioia di un noto collezionista

BRINDISI – Dalla prossima stagione calcistica (2023-24) lo stemma del Brindisi calcio tornerà sull’album di figurine Panini. La cosa non può che far piacere al collezionista incallito Enzo Giunta, punto di riferimento degli appassionati di figurine nel Brindisino (e non solo). “La nostra città – ricorda Giunta – manca dalla collezione Panini dalla stagione 2010-2011: tanto, troppo tempo”.

Giunta ha gioito a Vibo Valentia insieme al figlio e ai suoi familiari per la vittoria nello spareggio contro la Cavese, che ha garantito il ritorno in terza serie dopo 33 anni dall’ultima partecipazione al campionato di C1. Nel suo ufficio in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara, Giunta ha appeso un quadro con tutte le figurine Panini della storia biancazzurra. “Dalla prossima stagione – afferma – finalmente potrò aggiungerne un’altra”.

Gli impegni da collezionista, intanto, sono andati avanti. “Nelle scorse settimane - prosegue Giunta – ho partecipato al raduno nazionale di collezionisti che si è svolto ad Asti, organizzato dall’amico Andrea Morando. L’organizzazione è stata impeccabile. Sono stato accolto con grande calore. E’ stata una gioia poter aiutare alcuni bambini a completare i loro album. Con l’avvio della prossima stagione agonistica, organizzeremo un nuovo raduno anche a Brindisi, dopo il successo dei primi due. CI diamo da fare per far crescere sempre di più il movimento a livello locale, spinti da una passione che non conosce età”.