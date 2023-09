Ritorno primo turno Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle squadre brindisine

Finiscono entrambe a reti bianche le partite di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza, per quel che riguarda le squadre brindisine: confermati i verdetti dell'andata, con l'Ostuni è stato eliminato dall'Arboris Belli per via del 5-2 incassato tra le mura amiche e il Mesagne che alla fine ha conservato il 2-0 al cospetto del San Pietro Vernotico. Il Mesagne dunque accede al secondo turno della competizione.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati del ritorno del primo turno