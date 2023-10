Bentornato calcio: dai favolosi anni '70 alla magica scalata di Arigliano e Danucci

BRINDISI - È il giorno della “rifondazione bianco-azzurra” che la tifoseria brindisina aspetta da 33 anni. Oggi (9 ottobre), alle ore 18.30, il Brindisi affronta la Juve Stabia. Lo stadio Fanuzzi torna a ospitare una gara di Serie C. L’attesa è quella delle grandi occasioni per un calcio che ritorna protagonista dopo lunghissimi anni di frustrazioni, delusioni e fallimenti che avevano fatto del Brindisi Calcio la cenerentola della Puglia, ed una delle più bistrattate società, fra professionisti e dilettanti. Una storia calpestata, quasi cancellata ed una città umiliata, con il fondato timore di veder scomparire quello che è lo sport principe nazionale per eccellenza in una città che, invece, aveva vissuto momenti di grande esaltazione negli anni 70 quando, nella stagione 1971/72 il Brindisi conquistò la serie B dopo 25 anni trascorsi fra serie D e Serie C, ad opera della società presieduta da Franco Fanuzzi e allenata da Luis Vinicio.

Quando a Brindisi si respirava aria di Serie A

Era squadra da calcio spettacolo con una “rosa” di giocatori eccellenti che formarono una grande squadra-famiglia in campo e fuori, tanto da sembrare imbattibili, che svilupparono un calcio innovativo portato da Luis Vinicio che fece scalpore a livello nazione, interpretato alla perfezione da tutti, senza distinzione fra titolari e riserve.

Di Vincenzo, Sensibile, La Palma, Cantarelli, Papadopulo, Bellan, Castelletti, Franzoni, Renna, Franzon, Giannattasio, Cremaschi, Pucci, Novembre, Maschi, Lombardi, Mazzei con un calcio-spettacolo, efficiente e concreto allo stesso tempo, un calcio da “Maracanà”, riuscirono a battere la capolista Genoa in casa per 3 ad 0 al “Comunale” ed 1 a 0 al Ferraris di Genoa. Non è azzardato dire che si respirò aria di Serie A, ma quella fu la stagione in cui Franco Fanuzzi ebbe qualche difficoltà nel sostenere un impegno ancor più gravoso ed a Luis Vinicio, che a fine febbraio gli chiese un attaccante in più per rendere possibile il salto in serie A, il “Commendatore” gli rispose che in Serie A ci sarebbe andato lui.

E così fu perché Vinicio andò al Napoli. E la storia riporta anche le partite di Coppa Italia disputate allo stadio “Comunale” contro Milan ed Inter ed i circa 20 mila spettatori entusiasti che affollarono l’angusto impianto brindisino, con la squadra capace di uscire dal campo con grande orgoglio, sia pure sconfitta di misura.

Brindisi con due squadre in serie C

Anche gli anni 80 regalarono alla città due squadre in serie C 2, con la neo promossa Gioventù del presidente Cosimo Branca e di Rodolfo Conte, passata poi a Mimmo Fanuzzi, e quella di Gino Pascali, presidente ambizioso con un grande allenatore come Giancarlo Ansaloni, un tecnico di enormi qualità umane e professionali, che scoprì e lanciò Antonio Benarrivo. Quella squadra, grazie alle reti di Giorgio Tomba e Massimo Vitali, ottenne la promozione in serie C/1, sfiorando il ritorno in serie B nella stagione agonistica 1998/99 dove resterà da protagonista fino al 1990. Sono gli ultimi scampoli del calcio che conta per il Brindisi e la sua città.

Verranno tempi molto bui a partire dal campionato successivo, dando inizio ad una sequela di fallimenti ed umilianti mancate iscrizioni ai campionati, stipendi non pagati a tecnici, giocato e dipendenti. Verrà anche la stagione dei fratelli Barretta, che avrebbero meritato miglior destino per l’impegno profuso ed i capitali impegnati, e passeranno dalla panchina brindisna fior di allenatori come Gianni Di Marzio, Gigi Boccolini, Aldo Sensibile con Diego Giannattasio ed altri professionisti i buona levatura, e giocatori importanti come l’argentino Ignacio Castillo, portato a Brindisi da Aldo Sensibile e dopo approdato anche alla Fiorentina, Giorgio Corona, Michele Menolascina, Pierluigi Orlandini, Vittorio Pinciarelli, Mino Francioso, Mino Iunco, Fernando Galletti e tanti altri che avrebbero dovuto giustificare una migliore conduzione della società ed una presenza più qualificata nel calcio che conta.

La famiglia Arigliano riscrive la nuova storia del calcio brindisino

Fra lo scetticismo generale e molta indifferenza e la normale sfiducia generata da anni di delusioni e fallimenti del calcio brindisino, nel luglio del 2021 Daniele Arigliano rilevò la società Brindisi FC, a conclusione di una interminabile disputa e intricate vicissitudini sociali che non lasciavano intravedere un futuro di successo. Ed invece, in meno di due stagioni, Daniele Arigliano ha riportato il Brindisi nel calcio professionistico, ma soprattutto ha ridato fiducia ed entusiasmo ad una “piazza” ormai logora, spenta e rassegnata ed ha aperto lo stadio “Fanuzzi” a circa 9 mila spettatori, nella partita-spareggio con la Cavese per la promozione in serie C.

Un vero miracolo da rifondazione del calcio bianco-azzurro che va ascritto a pieno merito al presidente Arigliano che in uno dei tanti momenti tristi della storia del calcio brindisino, ha saputo riorganizzare una società con criteri manageriali, prima caratterizzata da grande confusione di ruoli e di incarichi, con un organigramma ricco di professionalità.

Ha voluto in società anche il fratello Teddy Arigliano e la costante esperienza e l’entusiasmo prorompente del padre Lorenzo che contribuiscono a dare consistenza e certezza alla conduzione complessiva della stessa società. Il presidente ha poi avuto la felice intuizione di affidare la squadra ad un allenatore emergente come Ciro Danucci, ma anche l’umiltà ed il coraggio di revocarne l’esonero lo scorso campionato, su esplicita richiesta dei calciatori. Un esempio unico nella storia del calcio ed una scelta rilevatasi vincente perché da quel momento in poi squadra ed allenatore hanno consolidato un rapporto così forte da portarli a vincere il campionato ed ottenere la promozione in serie C. Per la famiglia Arigliano un vero trionfo e per la città un ritorno al calcio che conta.