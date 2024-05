San Pietro Vernotico, aperte le adesioni per la scuola calcio: i dettagli

Per la stagione 2024/25, la Scuola Calcio Ssd Calcio San Pietro Vernotico , è rivolta ai bambini e alle bambine dai 4 anni ai 12 anni. Si prefigge come obiettivo primario la socializzazione, l'insegnamento dei primi rudimenti del calcio, tutto proposto sotto forma di gioco, dove al bambino viene data la piena libertà di esprimersi non tralasciando le regole di gruppo. Gli allenamenti avranno luogo sul campo in erba sintetica dell'oratorio SS Angeli Custodi in via Brindisi a San Pietro Vernotico. L'attività calcistica oltre alle sedute di allenamento/istruzione, prevede lo svolgersi di manifestazioni interne/esterne.

ADESIONE

Per partecipare alla Scuola Calcio rivolgersi Presso L'oratorio SS Angeli Custodi i giorni Lunedì, Martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00. (Marika)

Fonte: comunicato ufficiale San Pietro Vernotico