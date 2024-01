Fumogeno in campo e problemi con l'acqua negli spogliatoi: sanzionato il Brindisi

BRINDISI - Un fumogeno lanciato in campo e problemi nell’erogazione dell’acqua corrente nello spogliatoio ospiti sono costati un’ammenda da 700 euro al Brindisi Fc. La sanzione è stata decisa dal giudice sportivo della Lega Pro, tre giorni dopo la gara casalinga contro il Potenza disputata domenica scorsa allo stadio Fanuzzi, per la 20esima giornata del campionato di Serie C.

Il fumogeno, come emerge dal dispositivo, è stato lanciato dai tifosi brindisini al termine della partita, senza conseguenze. E poi la società è stata penalizzata “???per non avere assicurato la costante erogazione dell'acqua negli spogliatoi riservati alla squadra ospite al termine della gara”.

E’ stato inoltre inibito fino al prossimo 6 febbraio l’addetto agli arbitri del Brindisi, Francesco Bruni, per essersi avvicinato al quarto uomo al 20’ del secondo tempo e aver pronunciato “frasi irrispettose”, con “tono aggressivo”, nei suoi confronti, “per contestarne l'operato”. Una volta espulso, “continuava a mostrare il suo dissenso con gesti plateali”.