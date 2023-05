Sconfitta a Sorrento: titoli di coda su una stagione esaltante per il calcio brindisino

Finisce allo stadio Italia la stagione del Brindisi. I biancazzurri, seguiti da alcune decine di tifosi nonostante la lunga trasferta, sono stati battuti dal Sorrento per 3-0 nella seconda giornata del triangolare 3 della poule scudetto della Lega nazionale dilettanti, dove bisognava vincere segnando almento tre gol di scarto pet passare il turno.

Nell'undici iniziale il tecnico Ciro Danucci ha effettuato diversi cambi, tra cui il portiere Di Fusco e i difensori Rossi e Baldan. Al 18' i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie a Todisco.

Nella ripresa i rossoneri hanno archiviato definitivamente il match: al 55' è arrivato il raddoppio ad opera dell'ex Badje, mentre successivamente Petito ha insaccato il tris con un sinistro al volo (61').

Scorrono così i titoli di coda su una stagione esaltante per i biancazzurri, che ritornano in terza serie dopo 33 anni di assenza. Appena sette giorni fa in città si festeggiava la storica promozione ottenuta graze allo spareggio vinto per 3-1 contro la Cavese in quel di Vibo Valentia. E da domani si comincerà a programmare la prossima stagione.