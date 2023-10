La scuola calcio compie 10 anni: ora i giovani atleti disputeranno il torneo Juniores

MESAGNE - Inizia ufficialmente oggi (14 ottobre) una nuova avventura nel calcio dilettantistico regionale pugliese per l'Asd Accademia calcio Mesagne.

I ragazzi di mister Carlo Carvignesi sono pronti per il match casalingo delle ore 15.30, gara in cui affronteranno il Novoli nella prima giornata del campionato regionale juniores under 19. Si tratta di un esordio assoluto in questa categoria a coronamento dei dieci anni di attività di scuola calcio, fondata nel 2013 con una cinquantina di bambini che all'epoca avevano 6-7 anni. Dopo un ottimo percorso di crescita nei vari campionati giovanili, quest'oggi gli stessi ragazzi - che hanno raggiunto i 17 anni - si ritroveranno a giocare ancora insieme nel campionato Juniores.

"La scorsa stagione sportiva nel campionato Allievi under 17 è stata brillante - dichiara mister Carvignesi - abbiamo superato vittoriosamente la prima fase provinciale, ottenendo il titolo a disputare quella regionale. Molti dei nostri ragazzi si sono messi in evidenza attirando l'attenzione dei talent scout di società professionistiche: Taranto calcio, Us Lecce, Virtus Francavilla, Brindisi Fc, Monopoli, Sassuolo, Lazio e Bologna - prosegue l'allenatore - Ben sette dei nostri ragazzi cresciuti in questi dieci anni hanno avuto l'opportunità di approdare in uno di questi club professionistici, altri sono stati in prova per alcune settimane a Lecce, Sassuolo e Bologna".

Il resto della squadra gialloblù invece è stata implementata con tanti altri bravi giovani provenienti da città limitrofe. Mister Carvignesi, coadiuvato dal professore Carluccio, dal collaboratore Antonino e dal preparatore dei portieri Amante, potrà contare su una rosa molto ampia tutti atleti classe 2006 che oggi pomeriggio sul green dell' "A.Guarini" faranno l'esordio assoluto in questa competizione federale.

L' Accademia calcio Mesagne ha cominciato la preparazione in vista del campionato di categoria il 22 agosto ed ha disputato otto amichevoli utili per rodare concetti di gioco e per far crescere l’amalgama del gruppo. "Ora siamo pronti per il debutto" - afferma il direttoregGenerale Maurizio Nacci - I ragazzi e lo staff tecnico hanno lavorato bene in questo mese e mezzo per farci trovare pronti in vista dell’esordio. Qualche ragazzo è in ritardo di preparazione a causa di qualche piccolo infortunio subito in fase di preparazione. Siamo consapevoli di essere una realtà nuova e di andare a giocarci un campionato sotto età; essendo una rosa composta tutta di ragazzi del 2006. Il regolamento prevede invece l'utilizzo dei nati nel 2005 e anche qualche fuori quota 2004. Il ché significa che saremo chiamati ad affrontare un campionato molto impegnativo, ma cercheremo comunque di dare il massimo in ogni appuntamento di ottenere dei buoni risultati, facendo crescere il tasso tecnico tattico e caratteriale dei nostri ragazzi, continuando a mettere in vetrina con serenità tutto il loro talento".

Lo staff dirigenziale e tecnico

Presidente: Simona Perlangeli;

Direttore generale: Maurizio Nacci;

Team manager: Maurizio Guarini;

Dirigenti: Gino Scalera, Gianluca Tenore, Marco Rizzello;

Allenatore: Carlo Carvignesi;

Preparatore Atletico: Giorgio Carluccio;

Preparatore dei portieri: Walter Amante;

Collaboratore tecnico: Marco Antonino;

Massaggiatore: Tommaso Lamarina;

L'Accademia calcio Mesagne è stata inserita nel girone E del Campionato Regionale Juniores assieme a: S.Pietro Vernotico calcio, Mesagne Calcio 2020, Sava calcio, Talsano, Nuova Avetrana, Don Bosco Manduria, Delfini Jonici, Novoli calcio, Brilla Campi, Veglie e Leverano.