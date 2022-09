Seconda giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Vince solo il Ceglie tra le squadre brindisine impegnate nella seconda giornata del campionato di Promozione pugliese (Girone B): decisivo il gol di De Pasquale nell'1-0 contro il Taurisano. Prime sconfitte stagionali invece per la Cedas Avio Brindisi che ha fatto visita al Brilla Campi e per il Mesagne, caduto in casa contro la Goleador Melendugno

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella seconda giornata

Brilla Campi-Cedas Avio Brindisi 2-0 [Narducci al 32', Marti su rigore al 75']

Mesagne-Goleador Melendugno 1-2 [Belmonte (GM) al 9', Campobasso (GM) al 21', Orfano (M) al 23']

Taurisano-Ceglie 0-1 [De Pasquale al 26']

Promozione Puglia, la classifica del girone B