Secondo risultato utile di fila per il Brindisi: non accadeva da due mesi

Serie C Girone C

Il pareggio interno contro il Picerno ha dato al Brindisi un piccolo slancio nella corsa alla salvezza. I biancazzurri infatti, grazie ad una buona prestazione, si sono guadagnati un punto prezioso in ottica salvezza che ha fornito continuità al successo per 2-0 sul campo del Sorrento.

Quello di domenica scorsa si è trattato dunque del secondo risultato utile consecutivo. Una striscia positiva che gli adriatici non totalizzavano da particamente due mesi: il 30 settembre gli uomini allenati allora da Ciro Danucci espugnarono il campo del Latina 3-1, per poi pareggiare contro la Juve Stabia per 1-1 mercoledì 10 ottobre. Poi otto sconfitte, con in mezzo il successo di Messina del 26 ottobre. Insomma, un pizzico di costanza che di fatto è fondamentale per raggiungere la salvezza.