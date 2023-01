Sedicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Dopo due turni di astinenza torna al successo (il sesto stagionale) per il Ceglie, che ha rifilato un poker all'Atletico Martina; secondo pari in totale per il Mesagne, che ha risposto nella ripresa al Copertino, mentre la Cedas Avio Brindisi cade in casa del Taurisano non riuscendo a dare continuità al buon pari dello scorso turno in casa del Brilla Campi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella sedicesima giornata

Atletico Martina-Ceglie 0-4 [Baratto al 35', Santoro al 42', De Pasquale su rigore al 64', Salamina all'83']

Mesagne-Copertino 1-1 [Libertini (C) al 15', Sacco (M) al 52']

Taurisano-Cedas Avio Brindisi 1-0 [De Giorgi al 65']

Promozione Puglia, la classifica del girone B