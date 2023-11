Sei sconfitte di fila in campionato, Ciro Danucci ed il suo vice Perrone esonerati

BRINDISI - La sconfitta maturata ieri sera (27 novembre) nel derby contro la Virtus Francavilla, presso la Nuovarredo Arena, è stata fatale per mister Ciro Danucci. Sei sconfitte di fila erano decisamente troppe per non arrivare all'esonero di un allenatore che comunque - insieme a questa società - ha scritto la storia calciastica della città.

I match consecutivi senza vittoria diventano addirittura sette se si considera la nefasta trasferta dello scorso 8 novembre a Crotone, che ha determinato l'uscita dei biancazzurri dalla Coppa Italia di categoria.

Poco fa, il Brindisi Fc ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il mister Ciro Danucci ed il suo vice Marco Perrone. L'allenamento di domani, infatti, verrà diretto dal tecnico della primavera.

"A mister Danucci e al suo vice Perrone i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera ed un sincero ringraziamento per l'impegno sin qui profuso - si legge nella nota della società - La promozione in Serie C ottenuta dopo 33 anni di assenza rimarrà incisa per sempre nella storia del club adriatico".