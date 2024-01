Imperativo ripartenza con il Cerignola: i precedenti al Fanuzzi sorridono al Brindisi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Derby pugliese di vitale importanza per il Brindisi, che sabato 20 gennaio ospiterà allo stadio Fanuzzi l'Audace Cerignola (ore 20:45). Reduci da tre sconfitte consecutive, gli adriatici devono riprendere il cammino salvezza per non complicare ulteriormente la classifca.

I precedenti giocati in casa tutto sommato sono a favore dei biancazzurri. Tali partite, due vittorie e una sconfitta, sono state giocate tutte nel girone H della Serie D. L'ultima risale al 19 gennaio 2022, quando il Brindisi guidato da Nello Di Costanzo incassò un 4-0: mattatore del match l'attaccante Giancarlo Malcore, ancora in forza agli ofantini, autore di una tripletta (reti al 9', al 53' e al 79'); di Manuel Botta l'altro sigillo degli ospiti, al 14'.

Nel 2020/2021 i biancazzurri trionfarono per 2-1, grazie al gol in extremis di Davide Evacuo su rigore al 92'. Ad aprire le danze fu Ivan Forbes all'11', mentre il momentaneo pareggio del Cerignola fu realizzato da Ismail Achik al 79'. A decidere invece il match del 2019/2020 fu Anibal Montaldi al 45'.