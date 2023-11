Giugliano-Brindisi, 500 posti disponibili per i tifosi biancazzurri: le info

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Giugliano Calcio 1928

SS Brindisi FC comunica che saranno 500 i posti disponibili per il settore ospiti dello stadio "Alberto De Cristofaro" per il match con il Giugliano in programma 5 Novembre alle ore 18.30.

I biglietti saranno acquistabili online da oggi sino alle 19.00 di Sabato 4 Novembre online al seguente link:

https://tinyurl.com/5a6cp3ax

E presso il punto vendita Etes autorizzato: HOSPITALE DEL TURISTA VIA S. GIOVANNI AL SEPOLCRO 19; in alternativa presso i punti vendita autorizzati Etes Ticketing. I ticket avranno un costo di 12.50€ compresi i diritti di prevendita.

Il giorno del match il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, pertanto si invitano i tifosi biancazzurri a non recarsi allo stadio senza aver acquistato il titolo di accesso.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi