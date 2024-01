Serie C, la designazione arbitrale di Picerno-Virtus Francavilla

La Sig.ra Maria Marotta della sezione AIA di Sapri dirigerà Az Picerno-Virtus Francavilla Calcio di sabato 6 gennaio 2023 alle ore 14.00, valevole per la ventesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Marco Toce della sezione di Firenze e Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale il sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Sapri dirigerà per la terza volta i biancazzurri. I precedenti risalgono alla stagione 2021/2022 nella quale diresse Virtus Francavilla Calcio-Monterosi Tuscia (terminata 1 a 0 con 2 ammonizioni ai danni dei biancazzurri) ed alla scorsa stagione nella quale ha diretto ACR Messina-Virtus Francavilla Calcio (terminata 2 a 1 con due ammonizioni ed una espulsione ai danni dei biancazzurri).

Per la sig.ra Marotta 67 presenze in serie C (24 nel girone A, 35 nel girone B, 6 nel girone C, 1 in Coppa Italia di C e 1 in Supercoppa di C); 327 le ammonizioni comminate (112 nel girone A, 178 nel girone B, 28 nel girone C, 7 in Coppa Italia di serie C e 2 in Supercoppa di C) , 17 espulsioni (3 rossi diretti e 14 doppie ammonizioni) e 13 rigori assegnati (8 nel girone A, 4 nel girone B, 1 nel girone C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla