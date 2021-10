Virtus Francavilla, il DG Antonazzo: "Contro l'Avellino potevamo fare di più, ma quando ci mancano alcuni interpreti non è facile"

Il direttore generale della Virtus Francavilla Angelo Antonazzo, nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra andata in onda su Antenna Sud 85, ha commentato così la sconfitta dei biancazzurri contro l'Avellino nell'ottava giornata del campionato di Serie C: "Secondo me la squadra prima del rigore stava ribattendo colpo su colpo agli avversari. Prendere il rigore in quel modo ci ha un po' innervosito, poi abbiamo sbagliato anche tanto. Valutando quella che è stata la partita potevamo sicuramente di più, ma quando ci mancano degli interpreti non è facile fare quello che abbiamo fatto finora. Perdere per infortunio Pasquale Maiorino è stata una botta per i ragazzi".

Sulla struttura tecnica della squadra, Antonazzo ha puntualizzato: "Quando mancano sia Maiorino che Domenico Franco il nostro regista è Mirko Miceli. Pasquale è in grado di raccordare il gioco, nel momento in cui non c'è lui e giocano due attaccanti con caratteristiche completamente diverse a pagarne è lo sviluppo della manovra. Per noi è un giocatore davvero importante. Finora non abbiamo mai avuto la rosa al completo".

Al momento la Virtus Francavilla, come ribadito da Antonazzo, deve fare a meno di alcune pedine fondamentali per il gioco di Roberto Taurino. "Maiorino ha subito una elongazione al flessore sinistro, recupererà in due-tre settimane -ha detto il dg- Per Franco invece ci vorranno almeno 10 giorni. Poi ci sono le condizioni di Toscano che vanno monitorate, quattro mesi fa si è operato per un'ernia bilaterale, sapevamo quando l'abbiamo preso che ci volevano circa 30 giorni per averlo al top della condizione fisica. Nulla va tolto a chi finora ha giocato".