Avellino-Virtus Francavilla: ecco chi arbitrerà l'anticipo di sabato 9 ottobre

Il match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C, si disputerà allo stadi Partenio Lombardi. Calcio d'inizio ore 17:30.

La Virtus Francavilla sarà impegnata ad Avellino nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Ad arbitrare il faccia a faccia che si terrà allo stadio Partenio Lombardi (sabato 9 ottobre alle 17:30) sarà Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Mattia Massimino della sezione di Cuneo e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Sarà Giorgio di Cicco della sezione di Lanciano il quarto uomo.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Il Sig. Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona sarà l’arbitro di Avellino-Virtus Francavilla Calcio di sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17.30, valevole per l’ottava giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Mattia Massimino della sezione di Cuneo e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto Ufficiale il sig. Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Verona dirigerà per la seconda volta i biancazzurri. L’unico precedente con il sig. Kumara risale alla scorsa stagione, nella quale diresse Teramo-Virtus Francavilla (terminata 0 a 1 con 2 ammonizioni ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Kumara 40 presenze in serie C (20 nel girone A, 7 nel girone B, 11 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C); 180 le ammonizioni comminate (82 nel girone A, 30 nel girone B, 61 nel girone C, 7 in Coppa Italia di serie C), 11 espulsioni (6 rossi diretti e 5 doppie ammonizioni) e 7 rigori assegnati (5 nel Girone A e 2 nel girone C).