Avellino-Virtus Francavilla, Gagliano su rigore mette ko i biancazzurri

Arriva la sconfitta per la Virtus Francavilla nel match contro l'Avellino valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, Girone C (allo stadio Partenio-Lombardi). Si interrompe così la striscia positiva che era arrivata a tre risultati utili di fila dopo i successi su Monopoli e Potenza e il pareggio col Taranto domenica scorsa. A decidere la gara è stato il rigore realizzato dall'attaccante Gagliano al 31', assegnato per fallo di Pierno ai danni di Di Gaudio. Gli uomini di Roberto Taurino hanno tenuto botta agli attacchi avversari, che dal canto loro hanno sfruttato in particolar modo le fasce: proprio da quelle zone di campo sono alcune occasioni firmate da Micovschi, Di Gaudio e Carriero. I biancazzurri non sono riusciti ad incidere in avanti, il possesso palla non è stato moto fluido come altre volte ed è mancata precisione nelle verticalizzazioni. Nel secondo tempo tuttavia è arrivata una ghiotta chance per il pareggio. Prezioso ha scoccato un violento tiro da fuori respinto centralmente da Forte: Ventola si è avventato sul pallone ma lo stesso estremo difensore ha chiuso la strada con un prodigioso riflesso. Gli ultimi assalti nel finale non portano ai frutti sperati. Finisce 1-0.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla sui propri canali ufficiali:

Avellino-Virtus Francavilla Calcio 1-0

Reti: 29’pt rig. Gagliano (AV)

Avellino: Forte, Tito (34’st Mignanelli), Gagliano (17’st Plescia), De Francesco (34’st Aloi), Dossena, Di Gaudio, Carriero, Ciancio, Micovschi, D’Angelo, Silvestri (31’st Bove). A disp. Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Messina, Maniero, Matera. All. Braglia

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Idda, Miceli, Carella (31’st Tulissi), Perez, Caporale, Pierno, Prezioso, Enyan (40’st Ingrosso), Ventola (40’st Ekuban), Tchetchoua. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Delvino, Dacosta, Magnavita. All. Taurino

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona (Mattia Massimino di Cuneo-Tiziana Trasciatti di Foligno-Giorgio di Cicco di Lanciano)

Note: Ammoniti: De Francesco, Carriero (AV) Ventola, Enyan, Tchetchoua, Pierno, Caporale (VF) Espulsi: Caporale (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st