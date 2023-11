Arriva l'Avellino: Brindisi deciso a sfatare il tabù Fanuzzi

Serie C Girone C

Brindisi alla difficile sfida contro l'Avellino. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Crotone, che ha inflitto la quarta sconfitta consecutiva comprese le tre incassate in campionato, i biancazzurri ospiteranno nel tardo pomeriggio di oggi la lanciatissima squadra guidata da Michele Pazienza, reduce da sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e il pari di sabato scorso contro la Virtus Francavilla). Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

Ad arbitrare la partita sarà Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti di gara Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Fabio Catani della sezione di Fermo; il quarto uomo sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Come arriva il Brindisi

Ciro Danucci sembra intenzionato a confermare il modulo 3-5-2. Albertazzi tra i pali, nel cuore della retroguardia presente Bizzotto affiancato dai braccetti Valenti e Cappelletti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero trovare spazio Albertini e Monti, mentre in mezzo c'è da registrare il possibile ritorno dall'inizio di Malaccari, recuperato dall'infortuni. A completare il reparto Ceesay e Cancelli. In attacco Galano darà supporto a uno tra Fall e Ganz, con il primo che sembra avanti nel ballottaggio. Infortunati Nicolao, Mazia e Bunino.

Come arriva l'Avellino

Analogo schieramento per i biancoverdi, che in difesa devono fare a meno di Benedetti, Cionek e Rigione, oltre a Cancellotti squalificato e Falbo non convocato. Ghidotti in porta dietro alla linea composta da Casarini (che si adatterebbe al ruolo di braccetto), Armellino e Mulé. a centrocampo assieme a Pezzella sono pronti Varela e Palmiero, mentre le corsie esterne potrebbero essere presiedute da Ricciardi (a destra) e Sannipoli (a sinistra). Davanti il tandem Sgarbi-Marconi.

Brindisi-Avellino, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti; Albertini, Ceesay, Malaccari, Cancelli, Monti; Galano, Fall. All.Danucci.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Casarani, Armellino, Mulé; Ricciardi, Varela, Pezzella, Palmiero, Sannipoli; Sgarbi, Marconi. All. Pazienza.