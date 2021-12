Serie C/C: Virtus Francavilla travolgente, battuta 3-0 la Juve Stabia

Serie C Girone C

Obiettivo raggiunto per la Virtus Francavilla, che con la vittoria sulla Juve Stabia per 3-0 raggiunge quota 30 punti nel girone d'andata per la prima volta da quando è in Serie C. Decidono la doppietta di Federico Mastropietro intervallato dal sigillo di Leonardo Perez

Virtus Francavilla-Juve Stabia, il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano (dall'86' Carella), Mastropietro, Ingrosso; Tulissi (dal 78' Ventola), Perez (dal 78' Ekuban). (Milli, Cassano, Delvino, Gianfreda, Feltrin, Enyan, Prezioso, Maiorino, Puntoriere). All.Taurino.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Altobelli (dal 76' Davì), Berardocco; Bentivegna (dal 68' Guarracino), Stoppa, Panico (dal 68' Evacuo); Eusepi (dal 76' Della Pietra). (Pozzer, Russo, Esposito, Todisco). All.Sottili.

MARCATORI: Mastropietro al 9', Perez al 21', Mastropietro all'84'

ARBITRO Zamagni di Cesena.

NOTE Ammonito Pierno (VF), Tulissi (VF), Caldore (JS)

94' L'arbitro fischia la fine dell'incontro: la Virtus Francavilla batte la Juve Stabia per 3-0

91' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Percussione di Ekuban, che semina Cinaglia e va alla conclusione: Sarri respinge in uscita bassa

90' L'arbitro assegna quattro minuti di recupero

89' Ekuban viene fermato in uno contro uno da Cinaglia

86' Sostituzione Virtus Francavilla: esce Toscano, entra Carella

84' TRIS DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Pierno scodella un pallone morbido in area, Mastropietro si inserisce ed insacca di testa. 3-0

81' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Evacuo colpisce di testa, ma l'attaccante non inquadra la porta

78' Doppia sostituzione Virtus Francavilla: escono Perez e Tulissi, entrano Ventola ed Ekuban

76' Doppia sostituzione Juve Stabia: escono Altobelli ed Eusepi, entrano Davì e Della Pietra

74' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Sugli sviluppi di un corner, Ingrosso calcia al volo, ma la difesa della Juve Stabia respinge

71' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA Tulissi serve con un filtrante Toscano, che nel cuore dell'area però calcia fuori

68' Sostituzione Juve Stabia: escono Bentivegna e Panico, entrano Guarracino e Evacuo

65' La partita sembra essersi incanalata dei ritmi decisamente più blandi

63' Buona verticalizzazione di Toscano per Perez, ma il pallone è fuori misura

62' Juve Stabia ancora in avanti, Eusepi però commette fallo in attacco su Ingrosso

60' Panico tenta di beffare Nobile con un pallonetto, ma la sfera finisce fuori misura

59' OCCASIONE JUVE STABIA! Sugli sviluppi di un corner Eusepi calcia in mischia, Nobile para in uscita bassa

56' I ritmi della partita rimangono alti, entrambe le squadre se la giocano a viso a perto e senza timore

54' OCCASIONE JUVE STABIA! Panico riceve un pallone nell'area piccola ed impatta di testa, ancora provvidenziale Nobile

54' Punizione battuta da Panico respinta dalla barriera biancazzurra

52' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Ingrosso mette il pallone in mezzo per Tulissi, che colpisce da pochi passi: Sarri blocca il pallone

50' Cross di Perez per Ingrosso, la conclusione al volo del terzino viene però respinta dalla difesa avversaria

49' Fallo di Tulissi su Cinaglia: cartellino giallo

48' Altro tiro dalla distanza per i campani, firmato da Bentivegna: acneh stavolta blocca Nobile

46' Juve Stabia in avanti con Eusepi: la sua conclusione è debole e finisce tra le braccia di Nobile

Il secondo tempo

46' L'arbitro decreta la fine del primo tempo

46' OCCASIONE JUVE STABIA! Stoppa crossa in area per Panico, la sua conclusione viene deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio piazzato, Nobile respinge in uscita alta coi pugni

45' L'arbitro assegna un minuto di recupero

44' Punizione di Berardocco dalla trequarti, il pallone finisce fuori alla sinistra di Nobile

42' OCCASIONE JUVE STABIA! Berardocco imbecca con un cross morbido Panico, che calcia al volo: il pallone finisce alto

40' Sponda di Euspei per Panico, lanciato in profondità: il guardalinee alza la bandierina, fuorigioco

37' Toscano blocca sul nascere una possibile ripartenza della Juve Stabia

35' OCCASIONE JUVE STABIA! Bentivegna dalla distanza prova la conclusione, che però finisce alta sopra la traversa

32' Ammonito Pierno per un fallo su Stoppa

31' La Virtus Francavilla, in possesso del pallone, è alla ricerca di un varco nella difesa avversaria

28' La Juve Stabia ha ulteriormente alzato il baricentro e aumentato il ritmo della manovra per cercare una reazione al doppio svantaggio

24' DOPPIA OCCASIONE JUVE STABIA! Stoppa si inserisce in area ma Nobile in uscita bassa chiude la porta; sulla ribattuta interviene Panico ma Pierno salva sulla linea

21' RADDOPPIO VIRTUS FRANCAVILLA! Miceli con un lungo rilancio imbecca Perez che a tu per tu con Sarri non sbaglia. 2-0

20' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Perez calcia violentemente su servizio di Tulissi, Sarri respinge

19' Caporale anticipa fallosamente Eusepi. Calcio di punizione Juve Stabia

17' OCCASIONE JUVE STABIA! Stoppa viene servito in area da Donati, l'attaccante calcia ma Nobile è prodigioso nel respingere con la mano sinistra

15' Buon intervento di Miceli in anticipo su Stoppa

13' La formazione campana prova costantemente a verticalizzare verso la trequarti degli avversari, che però si stanno dimostrando abili a coprire la suddetta zona di campo

11' OCCASIONE JUVE STABIA! Eusepi impegna Nobile con un diagonale velenoso, il portiere respinge

9' VANTAGGIO VIRTUS FRANCAVILLA! Mastropietro viene servito in area e di testa batte Sarri. 1-0

5' Fase di studio della partita. I padroni di casa stanno cercando di imporre il proprio possesso, gli ospiti invece puntano sulle verticalizzazioni

3' Ancora Juve Stabia in avanti, il guardalinee ferma l'azione per fuorigioco

1' Stoppa viene lanciato in profondità, ma Caporale interviene e ferma tutto

La partita è iniziata.

Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo per la partita. Virtus Francavilla col completo casalingo (maglia biancazzurra a strisce, pantaloncini e calzettoni bianchi), Juve Stabia con maglia a strice gialloblù, pantaloncini e calzettoni blu.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Entrambe le squadre sono scese in campo per il solito riscaldamento pre-partita.