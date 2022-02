Si ferma la corsa della Virtus Francavilla: Biondi decide il match col Catania

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla non è riuscita a sfatare il tabù dello stadio Massimino: i biancazzurri sono caduti nel match contro il Catania, con la striscia positiva arrivata a otto risultati utili di fila che è stata di fatto interrotta. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove i pugliesi hanno avuto una buona occasione firmata da Tchetchoua (tiro alto sulla traversa) i padroni di casa sono riusciti ad imporre il proprio ritmo e la loro aggressività e alla fine è riuscito a passare in vantaggio grazie a Biondi, lesto nell'insaccare con un piatto destro di prima intenzione un suggerimento dalla sinistra di Russini. Nel finale il forcing della Virtus, che però non è riuscita a creare pericoli a Sala: 1-0 il risultato finale. Da valutare le condizioni di Caporale, che non è partito da titolare per un problema fisico, e di Tulissi, che è subentrato nella ripresa a Maiorino uscendo però dopo 20' a causa di un infortunio muscolare. La truppa guidata dal tecnico Roberto Taurino resta ferma a quota 47 punti.