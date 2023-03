Serie C, ecco le date dei playoff e dei playout

Serie C Girone C

CALENDARIO PLAY OFF - PLAY OUT

Si rende noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022-2023:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica DOMENICA 30 APRILE 2023

2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 2023

1° Turno - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Semifinali - Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Finale - Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 06 MAGGIO 2023

Gara di Ritorno SABATO 13 MAGGIO 2023

Fonte: comunicato ufficiale Lega Pro