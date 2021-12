Foggia-Virtus Francavilla, ecco chi dirigerà il derby pugliese

Serie C Girone C

A dirigere l'incontro tra Foggia e Virtus Francavilla, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, sarà l'arbitro Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Mattia Massimino della sezione di Cuneo ed Emanuele Bocca della sezione di Caserta. Samuele Andreano della sezione di Prato sarà il quarto uomo.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Nocera Inferiore dirigerà per la terza volta i biancazzurri. I precedenti con il sig. Pascarella risalgono alla scorsa stagione, 2020/2021, nella quale fu arbitro rispettivamente di Virtus Francavilla Calcio-Catania (terminata 0 a 1 con 4 ammonizioni ai danni dei biancazzurri ed un rigore contro) e Catanzaro-Virtus Francavilla Calcio (terminata 1 a 0 con 4 ammonizioni comminate ed 1 rigore contro).

Per il sig. Pascarella 50 presenze in serie C (19 nel girone A, 21 nel girone B, 7 nel girone C, 2 in Coppa Italia di C ed 1 nei playoff di Serie C); 210 le ammonizioni comminate (77 nel girone A, 91 nel girone B, 32 nel girone C, 5 in Coppa Italia di C e 5 nei Playoff di Serie C), 12 espulsioni (8 doppie ammonizioni e 4 rossi diretti) e 10 rigori assegnati (3 nel Girone A, 4 nel Girone B e 3 nel Girone C).