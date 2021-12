Virtus Francavilla, sabato c'è la sfida al Foggia: il bilancio dei precedenti allo stadio Zaccheria

Serie C Girone C

Dopo il successo casalingo contro il Monterosi, per la Virtus Francavilla all'orizzonte c'è il primo di tre esami importanti prima della sosta invernale: la squadra allenata da Roberto Taurino infatti sabato 11 dicembre, alle ore 17:30, sarà di scena allo stadio Zaccheria contro il Foggia di Zdenek Zeman. Una sfida impegnativa e suggestiva per i biancazzurri, che attualmente in trasferta hanno raccolto due risultati utili consecutivi (la vittoria contro il Picerno per 1-0 e il 2-2 a Campobasso). Vincere il duello coi rossoneri significherebbe compiere un altro passo nel percorso di crescita del gruppo auspicato da Taurino, e continuare così a stazionare in zona playoff.

Nelle due precedenti gare giocate a Foggia la Virtus Francavilla non ha mai vinto. Il primo faccia a faccia allo stadio Zaccheria è avvenuto nella stagione 2016/2017, quando la formazione di casa riuscì ad imporsi per 5-1 il 28 gennaio 2017, con le doppiette di Fabio Mazzeo (2' e 32') e Matteo Di Piazza (90' e 92') inframezzate dalla rete di Giuseppe Loiacono al 43'; di Riccardo Idda al 77' il gol della bandiera dei biancazzurri. Nella scorsa annata invece nel match valevole per la dodicesima giornata di campionato, il 22 novembre, la Virtus Francavilla strappò un 1-1: al gol di Michele Rocca al 52' replicò la prodezza di Manuele Castorani all'82'.